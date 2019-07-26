«Нафтогаз» опровергает, что Москва предлагала ему краткосрочную сделку

«Нафтогаз» не получал от российской стороны предложение о заключении краткосрочного контракта, сообщается в Facebook компании.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нету», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Москвы, писал, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену заканчивающемуся в этом году 10-летнему договору. Один из источников указывал, что долгосрочная сделка не выгодна российской стороне, соглашение на год «будет в самый раз».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя эту информацию, указал, что «Газпрому» следует официально ответить на предложение Еврокомиссии по новому 10-летнему контракту. «Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. [...] Мы его внимательно рассмотрим», — сказал он.

В июне Витренко заявил, что Украина предложила «Газпрому» свой вариант нового соглашения, оно предусматривает не транзит, а своп газа. Согласно предложению Киева, российская компания будет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе двух стран, а тот будет передавать такой же объем на границе Украины и ЕС. По словам Витренко, передачу газа будут подтверждать смежные операторы (Словакия, Венгрия и др.).