«Северный поток-2» может быть не достроен в срок из-за Дании

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» необходимо получить в ближайшие недели, уверены собеседники газеты. В противном случае оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в срок.

Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейский странам по трубопроводу «Северный поток — 2 », если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Запуск второй нитки российского газопровода по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину — 31 декабря 2019 года.

«Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок», — сказал изданию высокопоставленный источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. Второй источник газеты назвал август критическим для проекта. «Уже почти август, и это заставляет беспокоиться, если ни паниковать», — сказал он FT.

Кроме того, даже если разрешение будет получено в августе, любые дополнительные задержки могут стать критическими для проекта и привести к неминуемому срыву сроком поставок газа, отмечает Financial Times.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд. Прокладывает трубопровод дочерняя компания «Газпрома» — Nord Stream AG.

Nord Stream AG получила национальные разрешения во почти во всех юрисдикциях, через которые по проекту будет проходить газопровод (в России, Германии, Финляндии, Швеции). Единственной страной, не согласовавшей маршрут газопровода в своих территориальных водах, является Дания.