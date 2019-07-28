На округе во Львовской области пересчитают голоса

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь. Такое решение судьи приняли в воскресенье после 10 часов пребывания в совещательной комнате.

Суд рассматривал иск кандидата от «Слуги народа» по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа № 119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе № 119.

Окружную избирательную комиссию округа № 119 обязали провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

При этом партия «Европейская солидарность» уже заявила, что пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный.

«Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе — это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука», — заявили в политсиле.

Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа».

Напомним, что по данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%. Кандидат от «Слуги народа», предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.

Гражданская сеть «ОПОРА» называла 119 округ среди тех, где на волеизъявление граждан повлияла технология двойников. Отмечалось, что самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации «Слуга народа Украины» получил поддержку 2398 избирателей.