Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 29 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек – до 25,4397 грн за доллар против 25,4873 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,3347 грн против 28,3292 грн накануне.