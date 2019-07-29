Стали известны имена двух новых госуполномоченных АМКУ

Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло. Об этом сообщает источник ЭП.
Указы об их назначении, возможно, обнародуют в понедельник.
Наталья Буроменская — адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии «Голос» (№ 85 в списке).
Ольга Нечитайло — сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ на должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента).
Напомним, что 5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ — Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.
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