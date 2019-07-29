Китай за девять лет существенно сократил долю долларов в валютных резервах

Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE, State Administration of Foreign Exchange) впервые раскрыло данные о структуре валютных резервов страны, сообщает издание South China Morning Post. Впрочем, свежих данные ведомство не сообщило, ограничившись сведениями пятилетней давности.
Опубликованная SAFE информация свидетельствует о развитии процесса дедолларизации валютных резервов Китая в 2005-2014 годах. Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%. Соответственно доля недолларовых активов в валютных резервах за то же время удвоилась, увеличившись с 21% до 42%.
В SAFE особо отметили, что доля доллара США в валютных резервах к 2014 году оказалась ниже среднемировой (65%). «Структура валютных резервов с каждым днем становится все более диверсифицированной», — цитирует газета заявление ведомства.
По данным Европейского центрального банка, по итогам 2018 года доля доллара США в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%. Доля евро в мировых резервах за тот же год выросла более чем на 1 п.п. — до 20,7%.
К концу июня 2019 года общий объем валютных резервов Китая оценивался более чем в $3,12 трлн. Таким образом, отмечает SCMP, если доля доллара США в резервах в 2014-2019 годах не снижалась, то ее объем составляет сейчас примерно $1,8 трлн.
В то же время Китай продолжает наращивать объем золота в своих резервах. По данным SAFE, к концу мая 2019 года он составлял 61,61 млн тройских унций или 1916,3 тонны, тогда как годом ранее только 59,24 млн тройских унций или 1842,57 тонны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016