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Китай за девять лет существенно сократил долю долларов в валютных резервах

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Китай за девять лет существенно сократил долю долларов в валютных резервах

Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE, State Administration of Foreign Exchange) впервые раскрыло данные о структуре валютных резервов страны, сообщает издание South China Morning Post. Впрочем, свежих данные ведомство не сообщило, ограничившись сведениями пятилетней давности.

Опубликованная SAFE информация свидетельствует о развитии процесса дедолларизации валютных резервов Китая в 2005-2014 годах. Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%. Соответственно доля недолларовых активов в валютных резервах за то же время удвоилась, увеличившись с 21% до 42%.

В SAFE особо отметили, что доля доллара США в валютных резервах к 2014 году оказалась ниже среднемировой (65%). «Структура валютных резервов с каждым днем становится все более диверсифицированной», — цитирует газета заявление ведомства.

По данным Европейского центрального банка, по итогам 2018 года доля доллара США в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро 61,7%. Доля евро в мировых резервах за тот же год выросла более чем на 1 п.п. — до 20,7%.

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К концу июня 2019 года общий объем валютных резервов Китая оценивался более чем в $3,12 трлн. Таким образом, отмечает SCMP, если доля доллара США в резервах в 2014-2019 годах не снижалась, то ее объем составляет сейчас примерно $1,8 трлн.

В то же время Китай продолжает наращивать объем золота в своих резервах. По данным SAFE, к концу мая 2019 года он составлял 61,61 млн тройских унций или 1916,3 тонны, тогда как годом ранее только 59,24 млн тройских унций или 1842,57 тонны.

Китай, доллар
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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