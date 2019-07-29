В ООН пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на данный момент не планирует назначение своего спецпредставителя по Украине. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявление министра иностранных дел Республики Польша Яцека Чапутовича о возможности обсуждения такой инициативы в ходе председательства страны в Совете Безопасности в августе.

«Пока мы не можем объявить о назначении такой должности», — сказал он.

Выступая ранее в понедельник перед журналистами Чапутович заявил, что в дискуссии по Украине Польша представила «определенные конкретные решения, одним из которых было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине».

Польша в августе второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.)