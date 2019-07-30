Под Киевом погибли три работника коммунального управления

Три сотрудника КП «Иванковское коммунальное управление водного хозяйства» погибли во время плановой работы по замене задвижки в с.Русаки Киевской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека», — говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в колодце без сознания находятся три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки.

«Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужа прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще двух мужчин 1975 года подняли на поверхность с признаками жизни и передали врачам.

«После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли», — сказано в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются.