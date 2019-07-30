Под Киевом погибли три работника коммунального управления

Три сотрудника КП «Иванковское коммунальное управление водного хозяйства» погибли во время плановой работы по замене задвижки в с.Русаки Киевской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека», — говорится в сообщении.
Спасатели установили, что в колодце без сознания находятся три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки.
«Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужа прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения», — добавили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, еще двух мужчин 1975 года подняли на поверхность с признаками жизни и передали врачам.
«После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли», — сказано в сообщении.
Причины происшествия устанавливаются.
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