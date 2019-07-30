«Корвалол Corvalolum» не является хорошо известным знаком «Фармака», — эксперт

Торговый знак «Корвалол Corvalolum» не является хорошо известным по отношению к АО «Фармак». Об этом заявил Делу эксперт по вопросам защиты интеллектуальной собственности, комментируя судебный спор между АО «Фармак» и ЧАО «Фармацевтическая компания «Дарница».

«В государственном реестре хорошо известных знаков знака „Корвалол Corvalolum“ нет. А это значит, что на сегодняшний день „Фармак“ не имеет прав на этот знак», — сказал юрист.

Он объяснил, что решение о признании того или иного знака хорошо известным принимает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), оно же вносит информацию в соответствующий государственный реестр.

«Но „Корвалол Corvalolum“ изъяли из реестра по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. И с тех пор он там не появился», — сообщил эксперт.

Седативный препарат под названием «Корвалол» выпускался в СССР, начиная с 1960-х годов. Сегодня такое лекарственное средство производят несколько предприятий в постсоветских странах.

«Фармак» считает себя единственным законным владельцем бренда «Корвалол» в Украине и добивается отмены регистрации препарата «Корвалол-Дарница». Судебные процессы длятся с 2004 года. При этом «Фармак» в 2011 году проиграл суды всех инстанций, но снова вернулся к своему иску в 2017 году.

В июле 2017 года решением Апелляционной палаты МЭРТ обозначение «Корвалол Corvalolum» было признано хорошо известным по отношению к «Фармаку». Но «Дарница» обжаловала это решение, и год спустя Киевский апелляционный хозсуд вынес решение уже в ее пользу.

«Фармак» продолжил тяжбу уже в Верховном суде, который 25 июня 2019 года решил вернуть дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

«Фармак» и «Дарница» входят в число крупнейших фармацевтических компаний Украины. «Фармак» лидирует по объемам продаж лекарств в денежном выражении, «Дарница» — лидер продаж в натуральном выражении (в количестве упаковок).