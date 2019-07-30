Huawei увеличила выручку, несмотря на санкции США

Китайская Huawei Technologies Co. отчиталась о росте выручки первом полугодии на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на ограничения со стороны США.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка Huawei за отчетный период достигла 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), при этом потребительский бизнес компании, который включает в том числе смартфоны, продемонстрировал устойчивый рост.
Huawei увеличила поставки смартфонов в первом полугодии на 24% в годовом выражении, до 118 млн единиц.
Маржа прибыли компании составила 8,7%, отмечается в пресс-релизе.
«С учетом основы, которую мы заложили в первой половине года, наши показатели продолжают расти, даже несмотря на включение компании в «черный список», — заявил председатель правления Huawei Лян Хуа.
В мае США внесли Huawei в «черный список», поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства — обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.
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