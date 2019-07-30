Трамп доволен переговорами с Китаем и хочет заключить соглашение с Бразилией

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американо-китайские торговые переговоры идут хорошо. Об этом сообщило агентство Reuters.

30-31 июля в Шанхае проходит 12-й раунд торговых консультаций между Китаем и США. От американской стороны участие в них принимают представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти США также намерены работать над заключением соглашения о свободной торговле с Бразилией. Об этом Трамп заявил журналистам во вторник на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.

«У меня отличные отношения с Бразилией. У меня фантастические отношения с президентом (Бразилии Жаиром Болсонару, — Ред.)... Да, мы собираемся работать над соглашением о свободной торговле с Бразилией. Бразилия — большой торговый партнер», — сказал глава Белого дома.