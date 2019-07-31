США хотят как можно быстрее вывести свои войска из Афганистана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник, что журналисты неправильно поняли его слова и четких сроков вывода американских войск из Афганистана нет, однако Вашингтон намерен сделать это как можно скорее. Он прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США.

В понедельник шеф американской администрации заявил, что власти США намерены сократить число американских военнослужащих в Афганистане до следующих президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.

«Я видел сообщения СМИ об этом. Я хотел бы, чтобы журналисты были немного более аккуратнее в том, что они передают. Они неправильно поняли. Крайних сроков для этого нет», — утверждал Помпео.

«Мы будем сокращать нашу оперативную деятельность на территории Афганистана настолько быстро, насколько сможем», — пояснил руководитель американского внешнеполитического ведомства, цитируя американского лидера Дональда Трампа. По словам госсекретаря, сокращение военного присутствия США в Афганистане должно соответствовать другим задачам, «заключающимся в том, чтобы обеспечить наличие адекватного плана» по устранению терроризма на территории Афганистана.

Помпео рассказал, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад продолжает вести переговоры с представителями афганского правительства и с движением «Талибан», чтобы «разработать план по достижению мира и примирению, который позволит США осуществить вывод войск из Афганистана с учетом конкретной обстановки как можно скорее».

Говоря о сделанном в понедельник заявлении, Помпео отметил: «Я надеюсь, что американские войска покинут Афганистан не только до следующих выборов в 2020 году, но и до того, как мы приземлимся сегодня в Бангкоке. Наша задача состоит в том, чтобы сделать это как можно быстрее и как можно более ответственным образом с учетом той работы, которую проделал Халилзад в течение последних шести или семи месяцев».

Шеф американской дипломатии указал, что Соединенные Штаты намерены сокращать свое военное присутствие в Афганистане «в сотрудничестве с партнерами в регионе». «У нас будет четкий план того, как мы будем сохранять нашу позицию по борьбе с терроризмом в регионе», — указал руководитель внешнеполитического ведомства.

«Я надеюсь, что в течение нескольких недель у нас будет значительный прогресс, о котором мы сможем объявить», — заключил Помпео.

В июне госсекретарь заявил, что Вашингтон рассчитывает выйти на договоренность о мире в Афганистане с движением «Талибан» до 1 сентября. По итогам последнего раунда переговоров с талибами Халилзад сообщил, что стороны достигли прогресса по всем четырем разделам мирного соглашения: контртеррористическим гарантиям, выводу войск, участию во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянному и всеобъемлющему прекращению огня.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет — с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.