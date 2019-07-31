Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить страну «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

«Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно сообщению, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Лукашенко поздравил Зеленского с успехом политических кампаний на президентских и парламентских выборах. Белорусский лидер принял предложение посетить страну в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре.

Главы государств также обсудили ситуацию на Донбассе и договорились приложить все усилия для урегулирования конфликта. Также лидеры обговорили дальнейшее экономическое и энергетическое сотрудничество и взаимодействие в вопросах национальной безопасности обеих стран.