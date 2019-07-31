Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Соответствующие указы президента Украины № 566/2019 и № 567/2019 от 31 июля обнародованы в среду на сайте главы государства.

Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская — адвокат.

Как сообщалось, 5 июля президент Владимир Зеленский уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича с должности госуполномоченных АМКУ и Андрея Вовка — с должности заместителя председателя комитета-госуполномоченного.