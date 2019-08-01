Официальная гривна вплотную приблизилась к 25

Национальный банк Украины на четверг, 1 августа, укрепил официальный курс гривны на 6,5 копейки – до 25,0208 грн за доллар против 25,0855 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9006 грн против 27,9804 грн накануне.