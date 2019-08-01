На «округе Пашинского» не будут пересчитывать голоса

Апелляционный суд отменил решение житомирского суда о пересчете голосов в 64 округе, где в Верховную Раду баллотировался Сергей Пашинский.
Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, передает УП.
«Нашей сильной головной болью были вопросы, связанные с 64 окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали сделать пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях», — заявила она.
По словам главы ЦИК, это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов парламентских выборов, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного избирательного округа.
«Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил упомянутое решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело — все документы, все доказательства...», — сообщила Слипачук.
Как сообщалось, в округе № 64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов — 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.
Иск с требованием пересчета был подан доверенным лицом кандидата от партии «Слуга народа» Вячеслава Сигачова.
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