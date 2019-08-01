На «округе Пашинского» не будут пересчитывать голоса

Апелляционный суд отменил решение житомирского суда о пересчете голосов в 64 округе, где в Верховную Раду баллотировался Сергей Пашинский.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, передает УП.

«Нашей сильной головной болью были вопросы, связанные с 64 окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали сделать пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях», — заявила она.

По словам главы ЦИК, это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов парламентских выборов, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного избирательного округа.

«Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил упомянутое решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело — все документы, все доказательства...», — сообщила Слипачук.

Как сообщалось, в округе № 64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов — 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

Иск с требованием пересчета был подан доверенным лицом кандидата от партии «Слуга народа» Вячеслава Сигачова.