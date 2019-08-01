Россияне уже уложили 71% труб «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству «Северного потока-2», уложила уже 1739 километров труб газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности по двум ниткам, говорится в сообщении российского «Газпрома».
«Продолжается строительство газопровода „Северный поток — 2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода — около 71% от его общей протяженности», — сообщает компания.
Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Единственный акционер компании — «Газпром».
Против строительства газопровода выступают США, Украина и некоторые европейские страны.
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