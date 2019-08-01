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Украинские банки получили рекордную прибыль

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Украинские банки получили рекордную прибыль

В первом полугодии 2019 года банки получили 31 миллиардов гривен чистой прибыли — это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В целом доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы — на 7% до 90 млрд грн», — говорится в сообщении.

Большинство доходов банковской системы сформировал Приватбанк, он один получил 18,3 миллиарда гривен прибыли. Иностранные банки получили 9 миллиардов гривен прибыли.

«Существенный рост доходности банковской системы в I полугодии 2019 года стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно», — заявили в НБУ.

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Также в Нацбанке отметили, что доходность банковского сектора выросла благодаря увеличению кредитования населения Украины. Такие кредиты, как правило, имеют много комиссионных платежей, а разница между процентами по кредитам и процентам по депозитам выше, чем у предприятий.

В первом полугодии 2019 года НБУ также зафиксировал уменьшение количества убыточных банков — их было 10, хотя по итогам 2018 года таких банков было 14.

банки, НБУ
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Четверг, 1 августа 2019
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