Нацбанк перешел к ослаблению гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 2 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривны сразу на 33 копейки – до 25,3499 грн за доллар против 25,0208 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9787 грн против 27,9006 грн накануне.