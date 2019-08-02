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В украинских ПХГ хранит газ 31 международная компания

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В украинских ПХГ хранит газ 31 международная компания

Услугой хранения природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) пользуется 31 международная компания, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на странице в Facebook.

«В настоящее время имеем контракты с 31 международной компанией на хранение газа в украинских ПХГ. Они закачали в наши хранилища и хранят там в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд куб. м газа — эта цифра значительно превышает наши ожидания», — написал он.

Коболев выразил мнение, что использование украинских ПХГ станет еще более привлекательным после запуска Украиной услуги «транспортировка на короткие дистанции» (short-haul services).

«Еще один критический фактор, от которого будет зависеть будущее наших хранилищ, — проведение анбандлинга по правильной модели. После его завершения украинскими ПХГ должен управлять профессиональный и надежный оператор, пользующийся доверием у участников рынка», — подчеркнул глава НАК.

В целом, по его данным, в настоящее время в ПХГ находится более 4 млрд куб м газа, принадлежащего компаниям, не входящим в группу «Нафтогаз».

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги «транспортировка на короткие дистанции».

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«Фактически мы предоставляем возможность трейдерам по очень конкурентным ценам транспортировать газ транзитом через Украину между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Услуга также позволит трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища. Фактически это первые серьезные шаги по созданию регионального газового хаба с центром в Украине», — написал тогда директор по стратегии и развитию бизнеса «Укртрансгаза» Сергей Макогон на странице в Facebook.

газ, ПХГ
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