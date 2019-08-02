СБУ назвала число пропавших без вести на Донбассе

На Донбассе на конец июля пропавшими без вести считаются 258 человек, сообщила Служба безопасности Украины телеканалу «112».

«В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — говорится в сообщении. Есть ли среди пропавших несовершеннолетние, в Службе безопасности Украины не сообщили.

Напомним, что 17 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Украине договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе. Перемирие стартовало 21 июля и в целом соблюдается всеми сторонами.