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Украина в этом году на треть увеличила импорт газа

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Украина в этом году на треть увеличила импорт газа

Украина в январе-июле 2019 года увеличила импорт природного газа на 36,1% (на 2 млрд 15,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 7 млрд 593,3 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе со стороны Словакии за семь месяцев поступило 4 млрд 649,6 млн куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии — 2 млрд 103,1 млн куб. м (+33,7%), Польши — 840,6 млн куб. м (+93,8%).

В июле-2019 импорт составил 1 млрд 954,2 млн куб. м газа, что на 67% больше, чем в аналогичным месяце 2018-го (1,17 млрд куб. м).

Как сообщалось, опасения полного прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по газотранспортной системе (ГТС) Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия — 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия — 19,5 млн куб. м/сутки, Польша — 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

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Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии — 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши — 690,1 млн куб. м (-47,1%).

Нафтогаз України, газ, ПХГ
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Пятница, 2 августа 2019
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