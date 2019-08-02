На пост главы МВФ осталось два кандидата

Правительства Европейского союза 2 августа будут выбирать директора Международного валютного фонда из двух кандидатов — голландского политика Йеруна Дейсселблума и болгарского экономиста Кристалины Георгиевой. Они остались, после того как три кандидата вышли из гонки. Об этом сообщает Reuters.
Так, ранее 2 августа кандидат на пост директора МВФ, глава Центрального банка Финляндии Олли Рен отказался от участия в выборах. Вслед за ним от дальнейшего участия отказалась министр экономики Испании Надия Кальвино. Днем ранее из гонки вышел председатель Еврогруппы Марио Сентено.
Теперь на пост главы МВФ претендуют только бывший министр финансов Нидерландов Дейсселблум и Георгиева, которая является исполнительным директором Всемирного банка.
Как сообщает агентство, страны на севере Европы отдают предпочтение кандидату из Нидерландов, тогда как страны на юге и востоке Европы поддерживают кандидата из Болгарии.
Предыдущий директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку 16 июля ради выдвижения на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016