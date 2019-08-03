В партии Зеленского предлагают ввести уголовную ответственность за «сепаратные переговоры» с РФ

Будущий народный депутат от партии «Слуга народа», дипломат Богдан Яременко выступает за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (Российской Федерации) не уполномоченными на это Украиной лицами.
«Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что «Слуга народа» выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, «но там, где государство есть — это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверено».
Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу № 215 в Киеве.
Ранее партия «Голос» выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора после переговоров лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и другими российскими чиновниками.
В «Голосе» предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
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