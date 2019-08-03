Арахамия все-таки может возглавить фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде

«Политическая партия „Слуга народа“ будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады — Стефанчука, на должность главы фракции — Давида Арахамию», — сказал будущий народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Мокан в интервью телеканалу «Наш».

Арахамия был четвертым в списках партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду.

Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Отметим, что часть новоизбранных депутататов от «Слуги народа» уже публично выступала против кандидатуры Арахамии, называя его «порохоботом».