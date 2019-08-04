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Стало известно, кто может стать новым главой партии «Слуга народа»

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Стало известно, кто может стать новым главой партии «Слуга народа»

Новым главой партии «Слуга народа» может стать руководитель избирательного штаба партии, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко.

«Партию „Слуга народа“ может возглавить Александр Корниенко», — сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

Корниенко — бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель. Во время президентской кампании Владимира Зеленского он был координатором волонтерского проекта «Зе Команда».

Как известно, в настоящее время главой партии «Слуга народа» является политконсультант и спикер избирательного штаба Зеленского на выборах президента Украины Дмитрий Разумков, которого партия намерена предложить на должность председателя Верховной Рады. Его избрали главой партии на съезде 21 мая 2019 года.

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До этого партию с декабря 2017 года возглавлял юрист, экс-руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов, которого президент Зеленский 22 мая назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ. На выборах президента-2019 Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.

Слуга народа, Александр Корниенко
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