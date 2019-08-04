В США вторая стрельба с жертвами за сутки

В городе Дейтон, штат Огайо (США) произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщают WHIO-TV и Dayton Daily News.
Инцидент произошел около 02:00 по местному времени (9:00 по Киеву). Отмечается, что стрелок мог покинуть место преступления на джипе темного цвета.
По данным издания Heavy, в результате стрельбы погибли как минимум десять человек. Кроме того, в настоящее время полиция ищет второго предполагаемого преступника.
В субботу, 3 августа, в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали не менее 20 человек. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе молодого человека.
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