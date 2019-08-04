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В Украину возвращается тепло

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В Украину возвращается тепло

В Украине в понедельник, 5 августа, кратковременные дожди, а иногда и грозы ожидаются на востоке, в Карпатах и Прикарпатье. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«5 августа ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с. Днем переменная облачность. В восточных областях, Карпатах и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков», — говорится в сообщении.

Температура ночью 8-13°; днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28°.

По Киеву и области без существенных осадков. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23 °, по области ночью 8-13 °, днем 19-24°.

На 6-7 августа по Украине также прогнозируют переменную облачность.

6 августа без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, грозы. 7 августа ночью в западных, днем в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температуре 6 августа ночью 8-13 °, на побережье морей до 16°; днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29°.

По Киеве 6 августа без осадков, днем 7 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура 6 августа ночью 8-13°, днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29°.

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На 8-9 августа в Украине в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, в Прикарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, 9 августа в западных и северных областях 23-28°.

В Киеве 8-9 августа небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 8 августа 26-31°, 9 августа 23-28°.

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