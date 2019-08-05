Нацбанк снизил курс гривны

Нацбанк Украины в понедельник ослабил официальный курс гривны на 19 копеек – до 25,5377 гривны за доллар против 25,3499 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,3622 грн против 27,9787 грн 2 августа.