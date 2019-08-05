Трамп приказал приспустить флаги в стране до 8 августа

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить все флаги на правительственных учреждениях в стране до 8 августа после массовой стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.
В минувшую субботу в городе Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в супермаркете Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.
Менее чем через сутки в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь в городском районе Орегон. Сотрудник полиции застрелил нападавшего, однако за это время, по словам свидетелей, успели прогреметь 40-50 выстрелов. В итоге жертвами стрельбы в Дейтоне стали девять человек, еще 26 человек доставлены в больницу с ранениями.
Крузиус может быть приговорен к смертной казни, массовое убийство в Техасе федеральные власти рассматривают как теракт, сообщил прокурор Джон Баш на пресс-конференции в Эль-Пасо.
Перед тем как открыть стрельбу, Крузиус опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против «иностранного засилья». Федеральные власти расценивают действия Крузиуса как акт «внутреннего терроризма» на почве ненависти, заявил Баш.
При этом Трамп сказал журналистам, что стрельба связана с психическими проблемами преступника, уклонившись от вопросов о параллелях с новозеландским терактом. «Ненависти нет места в нашей стране, и мы собираемся позаботиться об этом», — заявил президент США.
Он отметил, что его правительство «сделало гораздо больше, чем большинство администраций» в борьбе с насилием с применением оружия, но признал, что «возможно, еще многое предстоит сделать».
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