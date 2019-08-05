Эксперты предрекают рецессию в экономике России уже в 2019 году

Техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики. Об этом говорится в аналитической записке российского Института экономики роста им. Столыпина.
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в документе.
Росстат оценил рост ВВП России по итогам I квартала 2019 года в 0,5% год к году, данных за II квартал и первое полугодие еще нет, но, по оценкам Минэкономразвития, рост экономики по итогам полугодия составил 0,7% год к году, отмечается в документе.
Эксперты института предполагают, что рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в РФ снижается, а не растет.
С июня 2019 года многие экономисты ухудшили прогноз по экономике РФ. Банк России снизил оценку роста ВВП РФ в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Международный валютный фонд и Всемирный банк снизили оценку роста экономики до 1,2%.
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