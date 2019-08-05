Войти
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
мирный процесс
Будущий спикер Рады считает, что мир на Донбассе это не вопрос законов
Климкин предсказал выезд половины украинцев за рубеж
позиция
Климкин предсказал выезд половины украинцев за рубеж

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

За 7 месяцев в сводный бюджет собрали 717 миллиардов гривен

109
За 7 месяцев в сводный бюджет собрали 717 миллиардов гривен

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), в январе-июле 2019 года составили 717,7 миллиарда гривен, что на 102,4 миллиарда гривен, или на 16,6%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, за указанный период в государственный бюджет поступило 566,8 миллиарда гривен, что на 15,6%, или почти на 76,6 миллиарда гривен, больше января-июля прошлого года. Также сообщается, что налоговых платежей в общий фонд госбюджета за указанный период собрано в размере 347,1 миллиарда гривен, что на 19,2%, или на 56 миллиардов гривен, превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 180,9 миллиарда гривен, что на 0,9%, или на 1,7 миллиарда гривен, больше, чем за январь-июль 2018 года.

Также сообщается, что в июле текущего года поступления в сводный бюджет выросли на 19,7% — до 105,1 миллиарда гривен, а поступления в госбюджет на 18,6% — до 81,8 миллиарда гривен.

Читайте также: ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Напомним, что госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривен, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен, расходы — 1,112 триллиона гривен, предельный объем дефицита — 89,989 миллиарда гривен.

бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 августа 2019
Воскресенье, 4 августа 2019
Суббота, 3 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016