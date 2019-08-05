За 7 месяцев в сводный бюджет собрали 717 миллиардов гривен

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), в январе-июле 2019 года составили 717,7 миллиарда гривен, что на 102,4 миллиарда гривен, или на 16,6%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Согласно сообщению пресс-службы ГФС, за указанный период в государственный бюджет поступило 566,8 миллиарда гривен, что на 15,6%, или почти на 76,6 миллиарда гривен, больше января-июля прошлого года. Также сообщается, что налоговых платежей в общий фонд госбюджета за указанный период собрано в размере 347,1 миллиарда гривен, что на 19,2%, или на 56 миллиардов гривен, превышает прошлогодний показатель.
Таможенных платежей поступило 180,9 миллиарда гривен, что на 0,9%, или на 1,7 миллиарда гривен, больше, чем за январь-июль 2018 года.
Также сообщается, что в июле текущего года поступления в сводный бюджет выросли на 19,7% — до 105,1 миллиарда гривен, а поступления в госбюджет на 18,6% — до 81,8 миллиарда гривен.
Напомним, что госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривен, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.
Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен, расходы — 1,112 триллиона гривен, предельный объем дефицита — 89,989 миллиарда гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016