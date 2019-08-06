Нацбанк еще больше ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 6 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 20 копеек – до 25,7350 грн за доллар против 25,5377 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,7769 грн против 28,3622 грн накануне.