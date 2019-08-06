Стало известно, о чем Зеленский будет говорить в Турции

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на QHA.
Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, ведь уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале.
«Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах», — говорится в материале.
Будут обсуждаться также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.
Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов.
«Такое приглашение — лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственному деятелю, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире», — пишет СМИ.
5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
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