У Порошенко прокомментировали открытие против него новых уголовных дел

Пятый президент Украины Петр Порошенко всегда полностью соблюдал украинское законодательство при пересечении государственной границы, включая и его поездку на Мальдивы в 2018г, заявляют в пресс-службе партии «Европейская солидарность».
«Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года», — говорится в заявлении, размещенном на сайте полсилы во вторник днем, в связи с сообщением Госбюро расследований о том, что оно расследует возможные факты организации незаконной переправки через госграницу экс-президента.
Также в пресс-службе «Европейской солидарности» обращают внимание на то, что «по сложившейся традиции, первым новость об очередном „расследовании“ сообщил Портнов и уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР».
Также в «Евросолидарности» отреагировали на заявление Портнова о якобы возбужденных против Порошенко уголовных делах в Панаме.
«Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране», — говорится в заявлении.
При этом в пресс-службе политсилы напомнили, что статья 385 Уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой.
«Такая же ответственность — за ложное сообщение о преступлении — существует и в Украине. То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, — на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве „арендованных“ им следователей ГБР», — отмечается в заявлении.
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