В Украине появятся новые дорожные знаки и зеленые номера

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей». Об этом сообщается на сайте парламента.

«Возвращено с подписью от Президента», — отмечается на сайте.

Цель этого закона — увеличить доступность инфраструктуры для владельцев электромобилей. В частности, речь идет о местах для парковки, которые оборудованы зарядками для электромобилей. Кроме того, места для парковки электромобилей будут маркировать специальными знаками. За парковку на местах, предназначенных для электромобилей, водителей с двигателями внутреннего сгорания будут штрафовать.

Законом также предусматривается введение новых дорожных знаков для электромобилей, а на сами машины предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.