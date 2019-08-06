В Украине появятся новые дорожные знаки и зеленые номера

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей». Об этом сообщается на сайте парламента.
«Возвращено с подписью от Президента», — отмечается на сайте.
Цель этого закона — увеличить доступность инфраструктуры для владельцев электромобилей. В частности, речь идет о местах для парковки, которые оборудованы зарядками для электромобилей. Кроме того, места для парковки электромобилей будут маркировать специальными знаками. За парковку на местах, предназначенных для электромобилей, водителей с двигателями внутреннего сгорания будут штрафовать.
Законом также предусматривается введение новых дорожных знаков для электромобилей, а на сами машины предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.
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