Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции. Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Также ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.