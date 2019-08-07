Зеленский хочет сегодня поговорить с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украины и возможности проведения встречи в нормандском формате в ближайшее время.
«Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время», — сказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
При этом Зеленский добавил, что хотел бы чтобы встреча в нормандском формате прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.
«Чтобы мы по-людски относились друг к другу и понимали что это очень важно», — отметил президент.
Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию.
На 7-8 августа запланирован визит Зеленского в Турцию.
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