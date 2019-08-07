Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи!» — написал Сибига в микроблоге в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией с прибытия Зеленского.

Как сообщалось, визит Зеленского Турцию состоится 7-8 августа. В Анкаре запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.