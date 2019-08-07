Большинство украинских банков закончили полугодие с прибылью

Большинство, или 66 из 76, работающих в Украине банков по итогам января-июня 2019 года получили прибыль, в то время как 10 финансовых учреждений завершили полугодие с убытком.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль получили «ПриватБанк» (18,3 миллиарда гривен), «Райффайзен Банк Аваль» (2,4 миллиарда гривен), «Укрсиббанк» (1,5 миллиарда гривен), ПУМБ (1,3 миллиарда гривен) и «ОТП Банк» (1,3 миллиарда гривен).

Наибольший убыток в первом полугодии получили «Укрсоцбанк» (473 миллиона гривен), «Сбербанк» (298 миллионов гривен), «Банк Кредит Днепр» (36 миллионов гривен), «Мисто Банк» (22 миллиона гривен) и «Правэкс Банк» (20 миллионов гривен).

Напомним, что работающие банки Украины в январе-июне 2019 года получили 31 миллиард гривен прибыли, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.