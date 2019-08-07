Большинство украинских банков закончили полугодие с прибылью

Большинство, или 66 из 76, работающих в Украине банков по итогам января-июня 2019 года получили прибыль, в то время как 10 финансовых учреждений завершили полугодие с убытком.
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль получили «ПриватБанк» (18,3 миллиарда гривен), «Райффайзен Банк Аваль» (2,4 миллиарда гривен), «Укрсиббанк» (1,5 миллиарда гривен), ПУМБ (1,3 миллиарда гривен) и «ОТП Банк» (1,3 миллиарда гривен).
Наибольший убыток в первом полугодии получили «Укрсоцбанк» (473 миллиона гривен), «Сбербанк» (298 миллионов гривен), «Банк Кредит Днепр» (36 миллионов гривен), «Мисто Банк» (22 миллиона гривен) и «Правэкс Банк» (20 миллионов гривен).
Напомним, что работающие банки Украины в январе-июне 2019 года получили 31 миллиард гривен прибыли, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016