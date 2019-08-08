Кабмин обязал «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для населения

Кабинет министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте правительственного портала в среду вечером.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293, с июня «Нафтогаз» обязан продавать газ для населения по цене, являющейся самой низкой на одной из четырех площадок:
— Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4 812 грн за 1 тыс. куб м без НДС;
— Украинская энергетическая биржа — газ на август в июле продался по цене 4 654 грн за 1 тыс. куб. м без НДС;
— НАК «Нафтогаз» — газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС.
— По цене ПСО в соответствии с постановлением Кабинета министров, которая на июль рассчитана в размере 7 185 грн за 1 тыс. куб. м без НДС.
«Самой низкой оказалась цена НАК „Нафтогаз“. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за 1 тыс. куб. м, что меньше на 265 грн, чем цена в июле — 4 905 грн», — отметили в правительстве.
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