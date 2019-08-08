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Двух экс-членов НКРЭКУ уведомили о подозрении по делу «Роттердам+»

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Двух экс-членов НКРЭКУ уведомили о подозрении по делу «Роттердам+»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ (Дмитрий Вовк) и экс-члена комиссии регулятора (Владимир Евдокимов).

«Установлено, что бывшие председатель и член Национальной комиссии, действуя по предварительному сговору группой лиц совместно с другими должностными лицами комиссии и при пособничестве служебных лиц предприятий частного сектора экономики, используя служебное положение вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций (далее — ГК ТЭС), разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого причинила потребителям более 18,868 млрд грн убытков», — сообщается на странице САП в Фейсбук.

Уведомление о подозрении вручено двум лицам — начальнику управления энергорынка НКРЭКУ (Юрий Власенко) и действующему директору ГП «Оператор рынка» (Евдокимов), который в период введения «Роттердам +» был членом комиссии.

Еще четверо подозреваемых, которые в настоящее время находятся за пределами Украины, уведомлены о подозрении в порядке, определенном УПК Украины, и вызваны к следователю для проведения с их участием следственных и процессуальных действий.

В сообщении САП отмечается, что детективы будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения с учетом обстоятельств уголовного преступления, размера нанесенного ущерба, роли и личного имущественного состояния каждого подозреваемого.

Шестерым подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

НАБУ, Роттердам плюс
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