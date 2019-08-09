Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 9 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 25,3166 грн за доллар против 25,4243 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Курс гривны к евро установлен на уровне 28,3368 грн против 28,4804 грн накануне.