Конец недели украинцам обещают сырой и теплый

Согласно прогнозу погоды на пятницу в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"9 августа переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в южной части местами 30-32°", - говорится в сообщении.

10-11 августа также переменная облачность. Ночью 10 августа в Украине, кроме западной части, днем 11 августа на Волыни, Ривненщине и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.

12-13 августа без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-32°. По Киеву в пятницу переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-27°. По области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°.

10-11 августа переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 10 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.