Глава АМКУ предлагал Зеленскому уволить всех, кроме себя

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ под названием «О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных», который включал в себя фамилии всех членов Комитета кроме самого председателя.

Копия документа есть в распоряжении «Наших денег».

Председатель АМКУ перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных, которые по состоянию на 4 июля находились в составе Комитета.

И попросил «принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента Украины, определенной законом Украины «Об Антимонопольном комитете Украины».

После этого 5-8 июля были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов Комитета — Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

«В перечень Юрий Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона «Об Антимонопольном комитете Украины» о том, что «государственные уполномоченные [...] освобождаются с должностей Президентом Украины», — пишет издание.

Как отмечается, эта норма закона «Об АМКУ» была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного.

«Сразу после Майдана в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию, действовавшую до Януковича: государственные уполномоченные и назначаются и увольняются Президентом Украины по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений председателя АМКУ», — пишут «Наши деньги».