В Украине из-за непогоды почти 130 населенных пунктов остались без света

В Украине этой ночью вследствие ненастья были обесточены 129 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает ГСЧС.

«В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях», — говорится в сообщении.

В частности, без электричества остались жители 51 населенного пункта в Киевской области, 32-х — на Черниговщине, 26-ти — в Сумской области, 16-ти — в Житомирской, трех — в Донецкой и одного — в Волынской областях.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.