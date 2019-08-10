У Зеленского обнародовали программу празднования Дня Независимости

Празднование Дня Независимости Украины 24 августа пройдет в новом формате, в плане мероприятий — чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.

Об этом стало известно из плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины Независимости Украины, обнародованного Офисом президента Украины

Так утром 24 августа состоится чествование памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где будет объявлена общенациональная минута молчания.

Участие в памятном мероприятии примут президент Владимир Зеленский и его семья, а также родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети.

«Под звуки колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла. В рамках празднования на Майдане пройдет музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты».

Также анонсировано награждения украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, которое начнется около 9:50.

«Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов», — сообщили в ОПУ.