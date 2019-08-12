Нацбанк снова укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 12 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 23 копейки – до 25,0908 грн за доллар против 25,3166 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,0967 грн против 28,3368 грн 9 августа.