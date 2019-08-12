Порошенко в следующий раз могут допросить на полиграфе

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что сегодняшний допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — отметил Труба.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что следователи сами не понимают, какое именно уклонение от уплаты налогов было, сколько средств не заплачено и тому подобное.

«Я вам скажу, что там вообще не о чем говорить. Петр Алексеевич был как свидетель. Насколько мог, дал исчерпывающие ответы. Устроят ли они следователей, увидим», — сказал он.

По его словам, главная задача уголовных дел против Порошенко — это давление на него и его политическую силу.

Он добавил, что Порошенко «перевыполнил план», потому что принес дополнительные ответы на вопросы для предварительного допроса касающегося продажи завода «Кузница на Рыбацком».

«Мы принесли дополнительные ответы. Там иногда нужно что-то вспомнить и проверить», — отметил адвокат.

Дату следующего допроса он отказался называть.