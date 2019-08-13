Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 13 августа, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек – до 25,1585 гривны за доллар против 25,0908 гривны за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,1624 гривни против 28,0967 гривны накануне.